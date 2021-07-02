В Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектар

Земля в Украине может стоить от 1 до 4 тысяч долларов за гектар / dom.ria.com

С 1 июля в Украине официально запустили рынок земли. Цена гектара будет зависеть от спроса и предложения, ведь в той модели рынка, который заработает в нашей стране, людей, которые захотят купить землю, будет значительно больше, чем тех, кто захочет ее продать, передает Главред.

Экс-нардеп Алексей Мушак отметил, что начальная цена земли составит примерно 1,5-2 тысячи долларов.

"Далее будут бороться две модели определения цены. Одна из них – так называемая производственная, по которой землю могут покупать те, кто ее обрабатывает, рассматривая покупку земли как дополнение к своему бизнесу. В этом случае землю вряд ли смогут покупать по цене дороже 2 тысяч долларов, так как при большей стоимости ее будет сложно окупить за 7-8 лет", - объяснил экс-нардеп.

Вторая модель определения цены гектара на рынке - это так называемый пассивный доход от земли.

"Так как в Украине особо некуда инвестировать, а у населения на руках есть большое количество наличных средств, люди будут думать – положить деньги на депозит в банк (что приносит небольшой процент дохода), вкладывать деньги в ОВГЗ или же купить землю. В этом случае именно покупка земли генерирует больше денег. По этой схеме земля может стоить около 3-4 тысяч долларов", - отметил Мушак.

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