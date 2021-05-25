Украина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок цен

От реформы выиграют землевладельцы и украинский бизнес, убежден глава Кабинета Министров.
Открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что запуск рынка должен состояться с 1 июля, до этого времени правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты.
"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, такие оценки экспертов", - рассказал глава Кабмина во время выступления на форуме "Украина 30. Земля".
Шмыгаль убежден, что от реформы выиграют землевладельцы и украинский бизнес.
"После запуска оборота земель у производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед и не бояться инвестировать. В то же время мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай", - отметил премьер-министр.
Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
- 28 апреля 2020 года Зеленский подписал закон о рынке земли.
- 18 мая депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть. За документ проголосовали более 270 нардепов.
- 24 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.