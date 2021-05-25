Украина запускает рынок земли: Шмыгаль анонсировал скачок цен / УНИАН

Открытие рынка земли будет способствовать росту цен на сельскохозяйственные земли в Украине, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что запуск рынка должен состояться с 1 июля, до этого времени правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты.

"Когда речь идет об открытии рынка земли, это означает установление справедливости. Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю минимум вдвое в течение первых 3-5 лет. Таковы наши оценки, такие оценки экспертов", - рассказал глава Кабмина во время выступления на форуме "Украина 30. Земля".

Шмыгаль убежден, что от реформы выиграют землевладельцы и украинский бизнес.

"После запуска оборота земель у производителей появится возможность планировать свою деятельность на годы и десятилетия вперед и не бояться инвестировать. В то же время мелкие и средние фермеры получат первоочередное право выкупа земли в случае, если землевладелец решит продать свой пай", - отметил премьер-министр.

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