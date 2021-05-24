"Украли "два Крыма": Зеленский подписал закон о продаже земли

Зеленский подписал закон о продаже земли / УНИАН

Выступая на форуме Украина 30. Земля, президент Владимир Зеленский торжественно подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.

Именно этот законопроект завершает земельную реформу в Украине.

При этом Зеленский отметил, что за время земельного моратория (что продлился в Украине более 20 лет) отдельные политики и бизнесмены незаконно присвоили около 5 млн гектар государственной сельскохозяйственной земли. По площади это сопоставимо с двумя полуостровами Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

"Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", – заверил Зеленский.

О чем законопроект №2194

Документ вносит изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Он финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. В частности:

земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;

вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков;

появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных;

отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.

Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее: