"Украли "два Крыма": Зеленский подписал закон о продаже земли

Именно этот законопроект завершает земельную реформу в Украине.
Выступая на форуме Украина 30. Земля, президент Владимир Зеленский торжественно подписал законопроект №2194, который Верховная Рада во втором чтении одобрила 28 апреля. Документ разрешает передать в коммунальную собственность земли за пределами населенных пунктов.
Именно этот законопроект завершает земельную реформу в Украине.
При этом Зеленский отметил, что за время земельного моратория (что продлился в Украине более 20 лет) отдельные политики и бизнесмены незаконно присвоили около 5 млн гектар государственной сельскохозяйственной земли. По площади это сопоставимо с двумя полуостровами Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.
"Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое", – заверил Зеленский.
О чем законопроект №2194
Документ вносит изменения в Земельный Кодекс по дерегуляции земельных отношений. Он финализирует земельную децентрализацию и деконцентрирует сферу земельных отношений. В частности:
- земли государственной собственности за пределами населенных пунктов переходят в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов;
- вводится преимущественное право арендаторов на покупку земельных участков;
- появляется механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ территорий территориальных общин, в том числе объединенных;
- отменяется институт государственной экспертизы землеустроительной документации и многочисленные согласования землеустроительной документации органами исполнительной власти.
Земельная реформа в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 31 марта 2020 года депутаты Верховной Рады большинством голосов поддержали открытие рынка земли.
- 28 апреля 2020 года Зеленский подписал закон о рынке земли.
- 18 мая депутаты разрешили торговать государственной землей через Сеть. За документ проголосовали более 270 нардепов.