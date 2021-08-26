Українців чекають додаткові вихідні: Кабмін затвердив план на 2022 рік

Вихідні в Україні 2022 / ua.depositphotos.com

Кабінет міністрів затвердив план перенесення робочих днів у 2022 році.

Так, українці отримають додаткові вихідні в березні і червні, а потім ці дні доведеться відпрацьовувати по суботах.

Рішення було прийнято на засіданні Кабінету міністрів у четвер, 26 серпня.

У 2022 році українці двічі отримають тривалі вихідні по 4 дні поспіль. Перші такі канікули будуть в березні.

Робочий понеділок 7 березня стане вихідним днем, відповідно відпочивати будемо з 5, 6, 7 і 8 березня.

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За 7 березня доведеться відпрацювати – в суботу, 12 березня.

Другі тривалі вихідні українці отримають наприкінці червня - на День Конституції України.

Понеділок, 27 червня стане вихідним днем і відпочивати будемо знову чотири дні поспіль – 25, 26, 27 і 28 червня. Відпрацьовувати за цей день доведеться в суботу, 2 липня.

Варто відзначити, що влітку 2022 року українців чекає нове свято – День державності. Цей день буде відзначатися 28 липня його також пропонується зробити вихідним днем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні хочуть скасувати перенесення вихідних днів у разі, якщо державне свято збігається з суботою або неділею. В результаті щорічно кількість вихідних може скоротитися на 2-3 дні.

Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова разом з групою своїх колег прописала цю норму в законопроекті №4597. Документ пропонує скасувати перенесення вихідних.

Наприклад, якби документ вже діяв, то в 2021-му кількість вихідних скоротилася б на три дні. Справа в тому, що релігійні свята Великдень і Трійця щорічно збігаються з неділею. Тому і вирішили перенести вихідний на наступний день.