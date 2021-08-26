Украинцев ждут дополнительные выходные: Кабмин утвердил план на 2022 год

Выходные в Украине 2022 / ua.depositphotos.com

Кабинет министров утвердил план переноса рабочих дней в 2022 году.

Так, украинцы получат дополнительные выходные в марте и июне, а потом эти дни придется отрабатывать по субботам.

Решение было принято на заседании Кабинета Министров в четверг, 26 августа.

В 2022 году украинцы дважды получат длительные выходные по 4 дня подряд. Первые такие каникулы будут в марте.

Рабочий понедельник 7 марта станет выходным днем, соответственно отдыхать будем с 5, 6, 7 и 8 марта.

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За 7 марта придется отработать – в субботу, 12 марта.

Вторые длительные выходные украинцы получат в конце июня – на День Конституции Украины.

Понедельник, 27 июня станет выходным днем и отдыхать будем снова четыре дня подряд – 25, 26, 27 и 28 июня. Отрабатывать за этот день придется в субботу, 2 июля.

Стоит отметить, что летом 2022 года украинцев ждет новый праздник – День государственности. Этот день будет отмечаться 28 июля его также предлагается сделать выходным днем.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине хотят отменить перенос выходных дней в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. В результате ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня.

Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала эту норму в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.

К примеру, если бы документ уже действовал, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня. Дело в том, что религиозные праздники Пасха и Троица ежегодно совпадают с воскресеньем. Поэтому и решили перенести выходной на следующий день.