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Украинцев ждет новый выходной: Зеленский предложил сделать День государственности нерабочим днем

24 августа 2021, 13:53

Дня украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения Руси-Украины 28 июля.

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Владимир Зеленский / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

"Я подписал указ о праздновании Дня Украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", - заявил Зеленский.

Как известно, ранее президент объявил о введении нового украинского праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в день крещения Руси-Украины 28 июля.

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Владимир Зеленский новости Украины
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