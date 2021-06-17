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Украинцев хотят лишить части выходных

17 июня 2021, 19:14
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Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова прописала это в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.

Украинцев хотят лишить части выходных

В нашей стране хотят отменить перенос выходных дней в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. В результате ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня, пишет Обозреватель.

Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала эту норму в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.

К примеру, если бы документ уже действовал, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня. Дело в том, что религиозные праздники Пасха и Троица ежегодно совпадают с воскресеньем. Поэтому и решили перенести выходной на следующий день.

Всего в Украине есть 11 официальных праздничных выходных. И это меньше, чем во многих странах мира:

  • Аргентина – 19;
  • Колумбия – 18;
  • Япония – 16;
  • Гонконг – 16;
  • Таиланд – 15;
  • Россия – 14;
  • Малайзия – 14;
  • Литва – 13;
  • Италия – 12;
  • Испания – 12.

Главная идея такого новшества – сокращение количества выходных позволит увеличить эффективность труда.

Как ранее писал Главред, в июне 2021 года Украина дарит своим гражданам дополнительные выходные дни благодаря сразу двум государственным праздникам, один из которых является одним из важнейших в христианстве, а второй – важен для государственности нашей страны.

В целом первый месяц лета 2021 года подарит украинцам 10 выходных дней, а рабочих дней остается 20.

Слуга народа Галина Третьякова Календарь выходных 2021 в Украине
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