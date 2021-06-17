Украинцев хотят лишить части выходных

Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова прописала это в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.
В нашей стране хотят отменить перенос выходных дней в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. В результате ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня, пишет Обозреватель.
Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала эту норму в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.
К примеру, если бы документ уже действовал, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня. Дело в том, что религиозные праздники Пасха и Троица ежегодно совпадают с воскресеньем. Поэтому и решили перенести выходной на следующий день.
Всего в Украине есть 11 официальных праздничных выходных. И это меньше, чем во многих странах мира:
- Аргентина – 19;
- Колумбия – 18;
- Япония – 16;
- Гонконг – 16;
- Таиланд – 15;
- Россия – 14;
- Малайзия – 14;
- Литва – 13;
- Италия – 12;
- Испания – 12.
Главная идея такого новшества – сокращение количества выходных позволит увеличить эффективность труда.
Как ранее писал Главред, в июне 2021 года Украина дарит своим гражданам дополнительные выходные дни благодаря сразу двум государственным праздникам, один из которых является одним из важнейших в христианстве, а второй – важен для государственности нашей страны.
В целом первый месяц лета 2021 года подарит украинцам 10 выходных дней, а рабочих дней остается 20.