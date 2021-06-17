Украинцев хотят лишить части выходных

В нашей стране хотят отменить перенос выходных дней в случае, если государственный праздник совпадает с субботой или воскресеньем. В результате ежегодно количество выходных может сократиться на 2-3 дня, пишет Обозреватель.

Глава комитета по вопросам соцполитики Галина Третьякова вместе с группой своих коллег прописала эту норму в законопроекте №4597. Документ предлагает отменить перенос выходных.

К примеру, если бы документ уже действовал, то в 2021-м количество выходных сократилось бы на три дня. Дело в том, что религиозные праздники Пасха и Троица ежегодно совпадают с воскресеньем. Поэтому и решили перенести выходной на следующий день.

Всего в Украине есть 11 официальных праздничных выходных. И это меньше, чем во многих странах мира:

Аргентина – 19;

Колумбия – 18;

Япония – 16;

Гонконг – 16;

Таиланд – 15;

Россия – 14;

Малайзия – 14;

Литва – 13;

Италия – 12;

Испания – 12.

Главная идея такого новшества – сокращение количества выходных позволит увеличить эффективность труда.

Как ранее писал Главред, в июне 2021 года Украина дарит своим гражданам дополнительные выходные дни благодаря сразу двум государственным праздникам, один из которых является одним из важнейших в христианстве, а второй – важен для государственности нашей страны.

В целом первый месяц лета 2021 года подарит украинцам 10 выходных дней, а рабочих дней остается 20.