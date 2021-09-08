Українці можуть продавати будинок разом з ділянкою: що потрібно знати про прийнятий законопроект

Будинок буде продаватися разом із землею / pixabay

На засіданні Верховної Ради у четвер, 8 вересня, депутати прийняли у другому читанні законопроект №5248, який має на увазі одночасне оформлення прав на земельну ділянку при покупці нерухомості, яка на ній побудована.

За проект закону проголосував 301 народний депутат.

Відтепер при переході права власності на нерухомість, в угоду буде дозволено включати і продаж самої земельної ділянки, на якій побудований будинок.

Однак нове правило має кілька підводних каменів.

Зокрема, цей дозвіл не поширюється на багатоквартирні будинки та земельні ділянки, які перебувають у державній та комунальній власності.

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Але документ передбачає одночасний перехід права на нерухомість при продажу земельної ділянки.

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Нагадаємо, раніше у Львові чоловік захопив землю одного з садово-городніх кооперативів у селі Рясне-Руське Львівського району. Однак не для посіву або забудови, а для бізнесу. Причому, нестандартного - він влаштував там приватне кладовище.