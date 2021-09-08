Украинцы могут продавать дом вместе с участком: что нужно знать о принятом законопроекте

Дом будет продаваться вместе с землей / pixabay

На заседании Верховной Рады в четверг, 8 сентября, депутаты приняли во втором чтении законопроект №5248, который подразумевает одновременное оформление прав на земельный участок при покупке недвижимости, которая на ней построена.

За проект закона проголосовал 301 народный депутат.

Отныне при переходе права собственности на недвижимость, в соглашение будет разрешено включать и продажу самого земельного участка, на котором построен дом.

Однако новое правило имеет несколько подводных камней.

В частности, это разрешение не распространяется на многоквартирные дома и земельные участки, которые находятся в государственной и коммунальной собственности.

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Но документ предусматривает одновременный переход права на недвижимость при продаже земельного участка.

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Напомним, ранее во Львове мужчина захватил землю одного из садово-огородных кооперативов в селе Рясное-Русское Львовского района. Однако не для посева или застройки, а для бизнеса. Причем, нестандартного - он устроил там частное кладбище.