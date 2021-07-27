Снос "хрущёвок" в Украине: что нужно знать и кого это зацепит

Хрущевки планируют сносить / Соцсети

Законопроект Минрегиона, в котором говорится о сносе устаревших жилых многоэтажных домов, прошел общественные слушания. А это говорит о том, что "хрущевки" все же снесут.

В документе говорится, что под снос могут попасть около 30 тысяч домов, в которых на данный момент живут люди, но которые считаются устаревшими.

Также законопроект гласит, что на месте снесенных зданий будут построены новые.

Документ, который прошел недавние общественные слушания, несколько изменен. Теперь для того, чтобы выселить жильцов требуется не 100, а 75% согласия владельцев "хрущевок".

В Государственной службе статистики утверждают, что общая площадь устаревшего жилищного фонда составляет 4,33 млн кв.м. Если детально, то:

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4646 многоэтажек, построенных до 1919 года;

9693 дома, построенных до 1953 года;

7192 многоэтажки, построенные до 1969 года;

5364 дома, построенные до 1989 года.

Принимать решение о сносе будет местная власть, которая соберет подписи жильцов и разработает проекты комплексной реконструкции кварталов.

Куда деваться жителям "хрущевок"?

Законопроект предусматривает сначала постройку нового жилья и только потом снос старого. То есть, жильцы "хрущевок" переедут в новые квартиры не временно, а навсегда.

Исходя из этого, можно полагать, что владельцам старых квартир переживать не о чем, тем более, что механизм расселения старых домов пока не разработан, а новые постройки.