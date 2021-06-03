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Українці можуть запросто залишитися без черешні: агроном назвала причину

3 червня 2021, 22:58

Агроном пояснила, що через погоду для рослин сформувалися стресові умови, в стресі вони перебувають і зараз.

еда_ягоди_вішня_черешня
Українці ризикують залишитися без черешні / 1zoom.ru

Через сильні дощі і циклон, який накрив у травні Україну, країна ризикує втратити 80% врожаю черешні цього року, повідомила агроном-садівник компанії "Аврора" Євгенія Нікітюк, передає AgroPortal.ua.

"Ми поки що не можемо повноцінно оцінити втрати, так як дощі йдуть, і вони триватимуть ще деякий час. Але надія залишається лише на 20% врожаю. Хоча і вона тане з кожним днем", - каже Нікітюк.

Агроном пояснила, що через погоду для рослин сформувалися стресові умови, в стресі вони знаходяться і зараз.

"За 10 років моєї практики не було жодного разу подібної ситуації. Наші агрономи, які працюють понад 35 років, теж не можуть згадати весну з такими опадами", - говорить фахівець.

За її словами, цьогоріч сильно відтягнувся період вегетації черешні, змістившись на 2-3 тижні.

читайте такожЕксперт розповіла, якими будуть ціни на черешню та абрикоси в Україні

"Це провокує те, що дерево перебуває в стані стресу. Воно скидає весь потенційний урожай. Плоди просто обсипаються. Крім цього, починається біологічне дозрівання, черешня набирає зайву вологу і починає розтріскуватися", - розповідає Євгенія Нікітюк.

Захистити сади будь-якими засобами в поточних умовах неможливо. По-перше, техніка не може зайти до саду, щоб провести обробку, по-друге, це марно, оскільки дощ йде безперервно.

"У нас дощ не припиняється вже кілька діб", - каже Никитюк.

Аналогічна ситуація - зі сливами та абрикосами. Перебуваючи в стані стресу, вони також скидають плоди. Про яблуні говорити поки що рано, додала агроном.

Ціни на черешню в Україні-про що раніше писав Главред:

  • На ринках українського курортного міста Одеса почали з'являтися перші черешні. Ягоди продають за величезною ціною - близько 500 гривень за кілограм.
  • На новому ринку вартість черешні 500 гривень, а спробувати одну ягоду можна, заплативши 7 грн.
  • За словами продавців, на інших ринках Одеси ціна черешні приблизно така сама.

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