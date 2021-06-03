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Украинцы могут запросто остаться без черешни: агроном назвала причину

3 июня 2021, 22:58
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Агроном объяснила, что из-за погоды для растений сформировались стрессовые условия, в стрессе они находятся и сейчас.

еда_ягоды_вишня_черешня
Украинцы рискуют остаться без черешни / 1zoom.ru

Из-за сильных дождей и циклона, который накрыл в мае Украину, страна рискует потерять 80% урожая черешни в этом году, сообщила агроном-садовод компании "Аврора" Евгения Никитюк, передает AgroPortal.ua.

"Мы пока не можем полноценно оценить потери, так как дожди идут, и будут продолжатся еще некоторое время. Но надежда остается только на 20% урожая. Хотя и она тает с каждым днем", - говорит Никитюк.

Агроном объяснила, что из-за погоды для растений сформировались стрессовые условия, в стрессе они находятся и сейчас.

"За 10 лет моей практики не было ни разу подобной ситуации. Наши агрономы, которые работают более 35 лет, тоже не могут вспомнить весну с такими осадками", - говорит специалист.

По ее словам, в этом году сильно оттянулся период вегетации черешни, сместившись на 2-3 недели.

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"Это провоцирует то, что дерево находится в состоянии стресса. Оно сбрасывает весь потенциальный урожай. Плоды просто осыпаются. Помимо этого, начинается биологическое созревание, черешня набирает лишнюю влагу и начинает растрескиваться", - рассказывает Евгения Никитюк.

Защитить сады какими-либо средствами в текущих условиях невозможно. Во-первых, техника не может зайти в сад, чтобы провести обработку, во-вторых, это бесполезно, поскольку дождь идет непрерывно.

"У нас дождь не прекращается уже несколько суток", - говорит Никитюк.

Аналогичная ситуация - со сливами и абрикосами. Находясь в состоянии стресса, они также сбрасывают плоды. Про яблони говорить пока рано, добавила агроном.

Цены на черешню в Украине - о чем ранее писал Главред:

  • На рынках украинского курортного города Одесса начали появляться первые черешни. Ягоды продают по огромной цене – около 500 гривен за килограмм.
  • На Новом рынке стоимость черешни 500 гривен, а попробовать одну ягоду можно, заплатив 7 грн.
  • По словам продавцов, на остальных рынках Одессы цена черешни приблизительно такая же.

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