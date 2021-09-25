Українці по-новому заплатять за комуналку: головні зміни та терміни

Змінюються правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком / УНІАН

В Україні змінили правила надання послуги з управління багатоквартирним будинком, а також відповідний типовий договір.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2023 року, повідомили у прес-службі Міністерства розвитку громад і територій.

Відповідно до нововведень, витрати на прибирання та інші послуги з обслуговування будинку та прилеглої території включатимуться до витрат на управління, якщо земельна ділянка під будинком, а також належні будівлі, споруди та прибудинкова територія, відповідно до Державного земельного кадастру, перебувають у власності або користуванні співвласників.

У тому випадку, якщо прибудинкова територія не була оформлена у власність або користування, такі витрати включатимуться до витрат на утримання будинку виключно за згодою співвласників на договірних засадах та за погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати.

"Запропоновані зміни уточнюють умови, за якими повинні надаватися послуги з управління багатоквартирним будинком, зокрема, прибирання прибудинкової території. Завдяки цьому забезпечується прозорість відносин між співвласниками багатоповерхівок і управителями", — додала заступник міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

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