Украинцы по-новому заплатят за коммуналку: главные изменения и сроки

Меняются правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом / УНИАН

В Украине изменили правила предоставления услуги по управлению многоквартирным домом, а также соответствующий типовой договор.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года, сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

В соответствии с нововведениями, расходы на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории будут включаться в расходы на управление, если земельный участок под домом, а также надлежащие здания, сооружения и придомовая территория, в соответствии с Государственным земельным кадастром, находятся в собственности или пользовании совладельцев.

В том случае, если придомовая территория не была оформлена в собственность или пользование, такие расходы будут включаться в расходы на содержание дома исключительно по согласию совладельцев на договорных началах и по согласованию с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать.

"Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управителями", — добавила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в соответствии с прогнозом Кабинета министров, в Украине прогнозируется роста тарифов на коммунальные услуги.

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