Украинцев заставят платить больше: в Кабмине предупредили о росте тарифов на коммуналку

ЖКХ-услуги в Украине будут дорожать каждый год, прогнозируют в Кабмине.
В соответствии с прогнозом Кабинета министров, в Украине прогнозируется роста тарифов на коммунальные услуги.
ЖКХ-услуги в Украине будут дорожать каждый год, однако размер изменения цен будет разным, пишет aif.ua.
Рост цен на газ:
- в 2021 году вырастут на 20%;
- в 2022-м — на 10%;
- в 2023 году и 2024 году будут увеличиваться приблизительно на 5% каждый год.
Тарифы на централизованное отопление и горячую воду:
- В 2021 году вырастут на 6-9%;
- в 2023-2024 гг. темпы роста снизятся до 3-5%.
Электроэнергия:
- в 2021 году при оптимистичном сценарии цены вырастут на 38%;
- при пессимистичном в 2021 году - на 52%;
- в 2022 году электроэнергия подорожает еще на 15-20%.
По словам финансового аналитика Максима Пархоменко, при текущих ценах конечная стоимость газа может составлять 12 грн за кубометр.
Причин роста тарифов много. Одна из них - повышение минималки. Ведь, как известно, вслед за ним всегда повышают тарифы.
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Эксперт считает, что за счет повышения в прошлые годы потенциал дальнейшего роста должен был составлять порядка 20-30% в течении 2-3 лет. Но никак не 20% на ежегодной основе.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.
Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.
В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.