Украинцев заставят платить больше: в Кабмине предупредили о росте тарифов на коммуналку

В Украине прогнозируют рост ЖКХ-тарифов / УНИАН

В соответствии с прогнозом Кабинета министров, в Украине прогнозируется роста тарифов на коммунальные услуги.

ЖКХ-услуги в Украине будут дорожать каждый год, однако размер изменения цен будет разным, пишет aif.ua.

Рост цен на газ:

в 2021 году вырастут на 20%;

в 2022-м — на 10%;

в 2023 году и 2024 году будут увеличиваться приблизительно на 5% каждый год.

Тарифы на централизованное отопление и горячую воду:

В 2021 году вырастут на 6-9%;

в 2023-2024 гг. темпы роста снизятся до 3-5%.

Электроэнергия:

Реклама

в 2021 году при оптимистичном сценарии цены вырастут на 38%;

при пессимистичном в 2021 году - на 52%;

в 2022 году электроэнергия подорожает еще на 15-20%.

По словам финансового аналитика Максима Пархоменко, при текущих ценах конечная стоимость газа может составлять 12 грн за кубометр.

Причин роста тарифов много. Одна из них - повышение минималки. Ведь, как известно, вслед за ним всегда повышают тарифы.

Читайте такжеЦены взлетят на 70%: украинцев предупредили о росте расходов на коммуналку

Эксперт считает, что за счет повышения в прошлые годы потенциал дальнейшего роста должен был составлять порядка 20-30% в течении 2-3 лет. Но никак не 20% на ежегодной основе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине ожидается повышение цены на газ.

Кроме того, отопление должно подорожать на 15-20%.

В то же время Кабмин анонсировал существенное подорожание электроэнергии для украинцев.