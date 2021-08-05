Україні загрожує сплеск COVID-19 у найближчі 2 тижні: 20 областей вже в зоні ризику - вчені

У всіх регіонах України фіксується тенденція до повільного зростання захворюваності на COVID-19, - дослідження / Daniel Foster / flickr.com/

На території України у найближчі 2 тижні може трапитися спалах захворюваності на COVID-19. Причиною тому є зростання кількості госпіталізацій вже в 20 областях країни. У зоні особливого ризику - Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. Саме ці області ризикують зіткнутися зі сплеском зростання заражень. Ситуація поступово погіршується у всіх регіонах країни, йдеться в дослідженні українських вчених.

Згідно з прогнозом вчених Київської школи економіки (KSE), в зоні ризику спалаху коронавірусу в Україні опинилися 20 українських областей. Показники шести регіонів складають половину зростання госпіталізацій по всій території країни.

Області в зоні ризику

Дніпропетровська область

Одеська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Хмельницька область

Як стверджує керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко, саме у вищевказаних областях може статися спалах коронавірусу.

Також вказуються і регіони відносної безпеки:

Києва

Полтавська область

Сумська область

Чернігівська область

У цих областях дані щодо захворюваності тиждень за тижнем демонструють зміни в бік убування на плато.читайте також"Затишшя перед бурею": інфекціоніст назвав терміни, коли в Україні спалахне нова хвиля COVID-19

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Відзначається, що фіксується тенденція до повільного зростання захворюваності на COVID-19 у всіх українських областях. Така картина може вказувати на можливий початок спалаху коронавірусу в Україні вже в найближчі 14 днів.

"Фактично всі регіони повільно зростають. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", - підкреслив Ганіченко.

Спалах коронавірусу в Україні

В РНБО попередили про те, що показники захворюваності на COVID-19 в Україні можуть зрости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.

Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, за якого спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності на коронавірус може статися в першій половині серпня.