Україні загрожує сплеск COVID-19 у найближчі 2 тижні: 20 областей вже в зоні ризику - вчені

Регіони відносної безпеки - Київ, Полтавська, Сумська та Чернігівська області.
На території України у найближчі 2 тижні може трапитися спалах захворюваності на COVID-19. Причиною тому є зростання кількості госпіталізацій вже в 20 областях країни. У зоні особливого ризику - Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Житомирська, Закарпатська та Хмельницька області. Саме ці області ризикують зіткнутися зі сплеском зростання заражень. Ситуація поступово погіршується у всіх регіонах країни, йдеться в дослідженні українських вчених.
Згідно з прогнозом вчених Київської школи економіки (KSE), в зоні ризику спалаху коронавірусу в Україні опинилися 20 українських областей. Показники шести регіонів складають половину зростання госпіталізацій по всій території країни.
Області в зоні ризику
- Дніпропетровська область
- Одеська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Закарпатська область
- Хмельницька область
Як стверджує керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко, саме у вищевказаних областях може статися спалах коронавірусу.
Також вказуються і регіони відносної безпеки:
- Києва
- Полтавська область
- Сумська область
- Чернігівська область
У цих областях дані щодо захворюваності тиждень за тижнем демонструють зміни в бік убування на плато.читайте також"Затишшя перед бурею": інфекціоніст назвав терміни, коли в Україні спалахне нова хвиля COVID-19
Відзначається, що фіксується тенденція до повільного зростання захворюваності на COVID-19 у всіх українських областях. Така картина може вказувати на можливий початок спалаху коронавірусу в Україні вже в найближчі 14 днів.
"Фактично всі регіони повільно зростають. Це означає, що спалах захворюваності в Україні може початися протягом найближчих двох тижнів", - підкреслив Ганіченко.
Спалах коронавірусу в Україні
В РНБО попередили про те, що показники захворюваності на COVID-19 в Україні можуть зрости після повернення людей з відпусток. Причиною є циркуляція штаму Дельта в сусідніх країнах. Вже у вересні-початку жовтня очікується новий спалах.
Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Михайло Радуцький заявив, що влада розглядає два базових сценарії: оптимістичний, за якого спалах може трапитися в другій половині вересня і песимістичний – сплеск захворюваності на коронавірус може статися в першій половині серпня.