Україні не світить членство в НАТО - кандидат у канцлери Німеччини

Кроки до членства України в НАТО заздалегідь нереальні, вважає Анналена Бербок.
Кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини від партії "зелених" Анналена Бербок заявила про те, що на сьогодні недоцільним говорити про членство України в НАТО через конфлікт з РФ.
Як підкреслила вона в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, найголовнішим зараз є посилення тиску на Росію для забезпечення виконання Мінських угод.
"Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І як би важко це не було щодо російських дій: ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою", - сказала Бербок.
Вона переконана, що суверенні держави самі вирішують питання про вступ до альянсів.
"Сюди також входить перспектива України в ЄС і НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - додала вона.
За словами представника "зелених", загроза для України з боку Росії залишається великою.
"Найголовніше - забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місії спостерігачів від ОБСЄ необхідний доступ до всіх частин окупованої Росією території. Вона також вкрай потребує засобів для повітряної розвідки", - сказала вона.
Бербок висловилася за те, щоб уряд Німеччини перестав підтримувати газопровід Північний потік-2.
"Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проект Кремля – газопровід Північний потік-2. Я б давно відкликала політичну підтримку Північного потоку-2", - резюмувала вона.
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Україна - НАТО: новини
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