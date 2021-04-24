Украине не светит членство в НАТО - кандидат в канцлеры Германии

В Германии оценили перспективы членства Украины в НАТО / УНИАН

Кандидат на должность федерального канцлера Германии от партии "зеленых" Анналена Бербок заявила о том, что на сегодня нецелесообразным говорить о членстве Украины в НАТО из-за конфликта с РФ.

Как подчеркнула она в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, самым главным сейчас является усиление давления на Россию для обеспечения выполнения Минских соглашений.

"Стабилизация сейчас является приоритетом. Так или иначе, шаги к членству в НАТО заранее нереальны. И как бы трудно это ни было в отношении российских действий: мы не должны прекращать все переговоры с Москвой", - сказала Бербок.

Она убеждена, что суверенные государства сами решают вопрос о вступлении в союзы.

"Сюда также входит перспектива Украины в ЕС и НАТО. Но вы не можете сделать третий шаг перед первым, и, конечно, не в ситуации, когда существует жесткий конфликт с Россией. Считаю, что имеет смысл поддержать Украину в разминировании", - добавила она.

По словам представителя "зеленых", угроза для Украины со стороны России остается большой.

"Самое главное - обеспечить реализацию Минских соглашений уже сейчас. Миссии наблюдателей от ОБСЕ необходим доступ ко всем частям оккупированной Россией территории. Она также крайне нуждается в средствах для воздушной разведки", - сказала она.

Бербок высказалась за то, чтобы правительство Германии перестало поддерживать газопровод Северный поток-2.

"Санкции являются жесткими мерами, но им постоянно мешает то, что немецкое правительство поддерживает важнейший престижный проект Кремля – ​​газопровод Северный поток-2. Я бы давно отозвала политическую поддержку Северного потока-2", - резюмировала она.

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