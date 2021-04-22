В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам

Шойгу обвинил Североатлантический альянс в усилении военной активности у южных границ РФ.
В России объявили об усилении военной активности НАТО у южных границ страны. В рамках учений Defender Europe – 2021 в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию перебрасываются войска альянса. Российским войскам отдан приказ обеспечить готовность к немедленному реагированию в случае возможных негативных сценариев. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - цитирует российского министра обороны РИА Новости.
По его словам, Россия следит за переброской военного контингента Североатлантического альянса в район, где планируется проведение военных маневров Defender Europe – 2021. На территориях Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии уже созданы специальные центры, которые обеспечивают встречу войск блока безопасности и грузов. Одна из ключевых группировок НАТО развертывается в Причерноморье. Фиксируется прибытие военной техники в греческие порты.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
В связи с этим российским войскам отдан приказ отслеживать ситуацию в районе проведения учений и быть готовыми к немедленное реакции в случае негативного развития ситуации.
"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул Шойгу.
Войска России новости
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 апреля обвинил НАТО в "противодействии нормализации" ситуации в странах Ближнего Востока и Закавказья. По этой причине, как заявил он, россияне усиливают боеспособность войск Южного военного округа и предпринимают шаги с целью стратегического сдерживания противника.
- 22 апреля Шойгу заявил, что военные подразделения Южных и Западных военных округов возвращаются в свои постоянные пункты дислокации с 23 апреля. Воинские формирования РФ были подведены к границам Украины под предлогом проведения учений.