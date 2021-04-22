В России заявили об угрозе НАТО у границ и отдали приказ войскам

Российским войскам отдан приказ о готовности к немедленному реагированию в случае определенных сценариев в связи с учениями НАТО / Reuters

В России объявили об усилении военной активности НАТО у южных границ страны. В рамках учений Defender Europe – 2021 в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию перебрасываются войска альянса. Российским войскам отдан приказ обеспечить готовность к немедленному реагированию в случае возможных негативных сценариев. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В данном регионе значительно повышается военная активность блока НАТО. Усиливается разведывательная деятельность, увеличивается интенсивность и масштабы мероприятий оперативной подготовки", - цитирует российского министра обороны РИА Новости.

По его словам, Россия следит за переброской военного контингента Североатлантического альянса в район, где планируется проведение военных маневров Defender Europe – 2021. На территориях Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии уже созданы специальные центры, которые обеспечивают встречу войск блока безопасности и грузов. Одна из ключевых группировок НАТО развертывается в Причерноморье. Фиксируется прибытие военной техники в греческие порты.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

В связи с этим российским войскам отдан приказ отслеживать ситуацию в районе проведения учений и быть готовыми к немедленное реакции в случае негативного развития ситуации.

"Продолжить отслеживание обстановки в районах учений Defender Europe. Быть в готовности к немедленному реагированию в случае ее неблагоприятного развития", - подчеркнул Шойгу.

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