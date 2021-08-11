Українка стала жертвою вакцинації: голова Національної медичної палати розкрив несподівані деталі

Вакцина Moderna, якою зробили щеплення киянці, не зареєстрована, немає методів контролю якості та затвердженої інструкції доступною в Україні мовою.
У вівторок, 10 серпня, стало відомо про смерть мешканки Києва, яка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Найімовірніше, вона захворіла ще до вакцинації. Однак, з розслідуванням можуть виникнути складнощі, оскільки американський препарат не зареєстровано в Україні.
Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів APnews, що про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4. До реанімації саме цієї лікарні потрапила 50-річна пацієнтка.
"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яка не зареєстрована в Україні та завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідне. І є проблема - як це зробити?", - зазначив він.
"Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості та немає затвердженої інструкції на доступній в Україні мові", - пояснив Кравченко.
Медик вважає, що загибла, найімоврініше, заразилася коронавірусом ще до вакцинації, тому причина летального результату не в препараті Moderna. Але тут виникає інша проблема: згідно з наказом МОЗ №595, перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд.
читайте такожСмерть киянки після щеплення вакциною Moderna: лікар вказав на два важливі чинники"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт вже інфікований, але немає клінічних проявів. Як же цю пацієнтку провакцинували в продромальний період? Тобто у неї не збирали анамнез життя, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез. Ніхто навіть не спромігся уточнити, чи була вона до цього в ендемічній зоні. Наприклад, в Туреччині, де циркулює штам Дельта", - обурився Кравченко.
Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna - що відомо:
- 1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою препарату Moderna.
- Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вона захворіла на COVID - 19 в гострій формі. Спочатку у хворої були скарги на біль у руці, незначну лихоманку 37,2°C.
- Стан жінки погіршився 7 серпня: з'явилася блювота, трималася незначна лихоманка, виражена слабкість. З 8 серпня у жінки спостерігалася млявість.
- 9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали карету швидкої допомоги. Хвору доставили у відділення у вкрай важкому стані. Медики почали інтенсивну терапію.
- Цього ж дня киянка здала ПЛР-тест на COVID-19, який виявився позитивним. Раніше жінка на коронавірус не хворіла. Її госпіталізували в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці вона померла.