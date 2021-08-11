Українка стала жертвою вакцинації: голова Національної медичної палати розкрив несподівані деталі

Мешканка Києва отримала щеплення того ж дня, в який проявилися симптоми хвороби / Фото Reuters

У вівторок, 10 серпня, стало відомо про смерть мешканки Києва, яка померла після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Найімовірніше, вона захворіла ще до вакцинації. Однак, з розслідуванням можуть виникнути складнощі, оскільки американський препарат не зареєстровано в Україні.

Голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко розповів APnews, що про загибель жінки йому повідомили лікарі-інфекціоністи з інфекційного відділення Київської міської лікарні №4. До реанімації саме цієї лікарні потрапила 50-річна пацієнтка.

"Є летальний випадок, який збігся за часом з вакцинацією вакциною Moderna, яка не зареєстрована в Україні та завезена в країну як незареєстрований препарат. Фармако-епідеміологічне розслідування необхідне. І є проблема - як це зробити?", - зазначив він.

"Ця вакцина не зареєстрована, на неї немає досьє, немає методів контролю якості та немає затвердженої інструкції на доступній в Україні мові", - пояснив Кравченко.

Медик вважає, що загибла, найімоврініше, заразилася коронавірусом ще до вакцинації, тому причина летального результату не в препараті Moderna. Але тут виникає інша проблема: згідно з наказом МОЗ №595, перед вакцинацією повинен проводитися медичний огляд.

читайте такожСмерть киянки після щеплення вакциною Moderna: лікар вказав на два важливі чинники"Судячи з усього, пацієнтку вакцинували в продромальний період. Це коли пацієнт вже інфікований, але немає клінічних проявів. Як же цю пацієнтку провакцинували в продромальний період? Тобто у неї не збирали анамнез життя, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез. Ніхто навіть не спромігся уточнити, чи була вона до цього в ендемічній зоні. Наприклад, в Туреччині, де циркулює штам Дельта", - обурився Кравченко.

Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna - що відомо: