Украинка стала жертвой вакцинации: глава Национальной медицинской палаты раскрыл неожиданные детали

Жительница Киева получила прививку в тот же день, в который проявились симптомы болезни / Фото Reuters

Во вторник, 10 августа, стало известно о смерти жительницы Киева, которая умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Скорее всего она заболела еще до вакцинации. Однако, с расследованием могут возникнуть сложности, так как американский препарат не зарегистрирован в Украине.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал APnews, что о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. В реанимацию именно этой больницы попала 50-летняя пациентка.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать?", - отметил он.

"Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - объяснил Кравченко.

Медик считает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации, поэтому причина летального исхода не в препарате Moderna. Но тут возникает другая проблема: согласно приказу МОЗ №595, перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр.

Читайте такжеСмерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта", - возмутился Кравченко.

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna - что известно: