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Украинка стала жертвой вакцинации: глава Национальной медицинской палаты раскрыл неожиданные детали

11 августа 2021, 12:19

Вакцина Moderna, которой сделали прививку киевлянке, не зарегистрирована, нет методов контроля качества и утвержденной инструкции на доступном в Украине языке.

вакцина Moderna
Жительница Киева получила прививку в тот же день, в который проявились симптомы болезни / Фото Reuters

Во вторник, 10 августа, стало известно о смерти жительницы Киева, которая умерла после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Скорее всего она заболела еще до вакцинации. Однако, с расследованием могут возникнуть сложности, так как американский препарат не зарегистрирован в Украине.

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко рассказал APnews, что о гибели женщины ему сообщили врачи-инфекционисты из инфекционного отделения Киевской городской больницы №4. В реанимацию именно этой больницы попала 50-летняя пациентка.

"Есть летальный случай, который совпал по времени с вакцинацией вакциной Moderna, которая не зарегистрирована в Украине и завезена в страну как незарегистрированный препарат. Фармако-эпидемиологическое расследование необходимо. И есть проблема - как это сделать?", - отметил он.

"Эта вакцина не зарегистрирована, на нее нет досье, нет методов контроля качества и нет утвержденной инструкции на доступном в Украине языке", - объяснил Кравченко.

Медик считает, что погибшая, скорее всего, заразилась коронавирусом еще до вакцинации, поэтому причина летального исхода не в препарате Moderna. Но тут возникает другая проблема: согласно приказу МОЗ №595, перед вакцинацией должен проводиться медицинский осмотр.

Читайте такжеСмерть киевлянки после прививки вакциной Moderna: врач указал на два важных фактора"Судя по всему, пациентку вакцинировали в продромальный период. Это когда пациент уже инфицирован, но нет клинических проявлений. Как же эту пациентку провакцинировали в продромальный период? То есть у нее не собирали анамнез жизни, анамнез болезни, эпидемиологический анамнез. Никто даже не удосужился уточнить, была ли она до этого в эндемичной зоне. Например, в Турции, где циркулирует штамм Дельта", - возмутился Кравченко.

Смерть киевлянки после прививки вакциной Moderna - что известно:

  • 1 августа жительница Киева вернулась с отдыха в Турции, а 5-го числа вакцинировалась первой дозой препарата Moderna.
  • Как рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко, в тот же день женщина ощутила первые симптомы болезни. Она заболела COVID-19 в острой форме. Сначала у больной были жалобы на боль в руке, незначительную лихорадку 37,2°C.
  • Состояние женщины ухудшилось 7 августа: появилось рвота, держалась незначительная лихорадка, выраженная слабость. С 8 августа у женщины наблюдалась вялость.
  • 9 августа ее состояние резко ухудшилось, началась одышка. Родные вызвали карету скорой помощи. Больную доставили в отделение в крайне тяжелом состоянии. Медики начали интенсивную терапию.
  • В этот же день киевлянка сдала ПЦР-тест на COVID-19, который оказался положительным. Раньше женщина коронавирусом не болела. Ее госпитализировали в инфекционное отделение, а 10 августа утром она умерла.
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