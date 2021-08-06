Вкрив від грози і поглумився: у Вінницькій області чоловік зґвалтував підлітка

Чоловік підвіз неповнолітню під час грози / НПУ

Кричущий випадок у Вінницькій області. 33-річний чоловік зґвалтував 14-річну дівчину. Правоохоронці вже затримали підозрюваного у злочині.

Як повідомляють в пресслужбі Нацполіції у Вінницькій області, у п'ятницю, 6 серпня, копи затримали 33-річного неодноразово судимого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 14-річної дівчини.

З'ясовано, що зловмисник затягнув підлітка на дачу під приводом підвезти дівчинку через грозу і зґвалтував.

Мати потерпілої написала заяву в поліцію про те, що у вечірній час невідомий чоловік зґвалтував її дочку.

Виявилося, затриманий раніше 8 років вже провів у в'язниці через побиття потерпілого. В результаті чоловік помер.

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З неповнолітньою, потерпілою від наруг ґвалтівника, на даний момент працюють психологи.

Нагадаємо, раніше в Полтавській області правоохоронці затримали 27-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві дружини - 24-річної Ангеліни Омельченко. Жінку знайшли мертвою в яблуневому саду на околиці населеного пункту. На тілі виявлені сліди побиття. Також з'ясувалося, що її зґвалтували. Без матері залишилися двоє дітей.

Також раніше у Вінницькій області співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка за зґвалтування 13-річної дівчини і спроби зґвалтування 14-річної.