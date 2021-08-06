Укрыл от грозы и надругался: в Винницкой области мужчина изнасиловал подростка

Мужчина подвез несовершеннолетнюю во время грозы / НПУ

Вопиющий случай в Винницкой области. 33-летний мужчина изнасиловал 14-летнюю девушку. Правоохранители уже задержали подозреваемого в преступлении.

Как сообщают в пресс-службе Нацполиции в Винницкой области, в пятницу, 6 августа, копы задержали 33-летнего неоднократно судимого мужчину по подозрению в изнасиловании 14-летней девушки.

Выяснено, что злоумышленник затаскал подростка на дачу под предлогом подвезти девочку из-за грозы и изнасиловал.

Мать потерпевшей написала заявление в полицию о том, что в вечернее время неизвестный мужчина изнасиловал ее дочь.

Оказалось, задержанный ранее 8 лет уже провел в тюрьме из-за избиения потерпевшего. В результате мужчина умер.

Реклама

С несовершеннолетней, потерпевшей от надругательств насильника, на данный момент работают психологи.

Напомним, ранее в Полтавской области правоохранители задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жены - 24-летней Ангелины Омельченко. Женщину нашли мертвой в яблоневом саду на окраине населенного пункта. На теле обнаружены следы избиения. Также выяснилось, что ее изнасиловали. Без матери остались двое детей.

Также ранее в Винницкой области сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину за изнасилование 13-летней девушки и попытки изнасилования 14-летней.