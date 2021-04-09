Укрзалізниця відновлює продаж квитків до однієї з областей

Висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.
Укрзалізниця відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину - заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.
За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.
При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.
"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з" червоної зони "в найближчі дні", - додав Криклій.
Залізничне сполучення з червоною зоною
- В УЗ 23 березня повідомляли, що незважаючи на потрапляння Києва, Київської, Одеської та Сумської областей до Червоної зони карантинних обмежень, пасажирам не буде заборонено здійснювати висадку і посадку в цих містах. Однак залізничний рух обмежено з Івано-Франківською, Житомирською, Чернівецькою та Закарпатською областями. У Дані регіони повинні бути запущені спеціальні поїзди.
- 27 березня в Укрзалізниці заявили, що заборона на залізничне сполучення з Івано-Франківською, Закарпатською та Чернівецькою областями триватиме до 6 квітня.
Автор: Катерина Трохимчук