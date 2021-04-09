Укрзалізниця відновлює продаж квитків до однієї з областей

Укрзалізниця відновлює продаж квитків в одну з областей / Facebook / Ukrzaliznytsia

Укрзалізниця відновлює продаж квитків на потяги в Івано-Франківській області після виходу з "червоної зони" карантину - заборона на продаж квитків тут діяла з 26 лютого, повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

За його словами, висадка і посадка пасажирів на станціях в Івано-Франківській області також буде дозволена.

При цьому в "червоній зоні" для поїздів далекого прямування все ще залишаються Чернівецька, Житомирська та Закарпатська області.

"Втім, позитивна динаміка в Закарпатті дозволяє очікувати вихід з" червоної зони "в найближчі дні", - додав Криклій.

Залізничне сполучення з червоною зоною