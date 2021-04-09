Укрзализныця возобновляет продажу билетов в одну из областей

Высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина - запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.
По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.
При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.
"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.
Железнодорожное сообщение с красной зоной
- В УЗ 23 марта сообщали, что несмотря на попадание Киева, Киевской, Одесской и Сумской областей в красную зону карантинных ограничений, пассажирам не будет запрещено осуществлять высадку и посадку в этих городах. Однако железнодорожное движение ограничено с Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областями. В данные регионы должны быть запущены специальные поезда.
- 27 марта в Укрзализныце заявили, что запрет на железнодорожное сообщение с Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областями продлится до 6 апреля.
Автор: Екатерина Трохимчук