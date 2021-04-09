Укрзализныця возобновляет продажу билетов в одну из областей / Facebook/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области после выхода из "красной зоны" карантина - запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.

При этом в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной зоны" в ближайшие дни", - добавил Криклий.

Железнодорожное сообщение с красной зоной