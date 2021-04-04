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Укрзализныця опубликовала список поездов в красные зоны: названы даты

4 апреля 2021, 05:50
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Укрзализныця уже продает билеты на пассажирские специальные рейсовые поезда в регионы красной зоны карантина.

Поезда
Спецрейсы в регионы красной зоны будут ходить с 3 по 5 апреля / УНИАН

Государственное предприятие Укрзализныця 3 апреля открыло продажу билетов на поезда в регионы, которые находятся в красной зоне карантина, и где запрещены железнодорожные перевозки. Речь идет о поездах в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Как сообщает пресс-служба УЗ, билеты продаются на поезда, которые будут курсировать с 3 по 5 апреля. Обязательным условием поездки является соблюдение масочного режима. В вагонах проводится дезинфекция до и после выполнения рейса.

Спецпоезда в красную зону 3 апреля 2021

  • поезд №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 3/4 Ужгород – Запорожье
  • 5/6 Херсон – Ужгород
  • 7/8 Киев – Черновцы и обратно
  • 13/14 Киев – Солотвино и обратно
  • 15/16 Рахов – Харьков
  • 17/18 Харьков – Ужгород
  • 25/26 Одесса – Рахов
  • 29/30 Киев – Ужгород
  • 45/46 Лисичанск – Ужгород
  • 81/82 Киев – Ужгород и обратно
  • 107/108 Одесса – Ужгород и обратно
  • 129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск
  • 149/150 Полтава – Ворохта,
  • 133/134 Николаев – Рахов и обратно
  • 135/136 Черновцы – Одесса
  • 143/144 Ворохта – Киев
  • 243/244 Киев – Рахов
  • 357/358 Киев – Рахов и обратно
  • 749/750 Киев – Ивано-Франковск и обратно.

Спецпоезда в красную зону 4 апреля 2021

  • №1/2 Ивано-Франковск–Константиновка,
  • 3/4 Запорожье – Ужгород
  • 5/6 Ужгород – Херсон
  • 7/8 Черновцы – Киев
  • 13/14 Солотвино – Киев
  • 15/16 Харьков – Рахов
  • 17/18 Ужгород – Харьков
  • 25/26 Рахов – Одесса
  • 29/30 Ужгород – Киев
  • 45/46 Лисичанск – Ужгород
  • 81/82 Ужгород – Киев
  • 107/108 Ужгород – Одесса
  • 117/118 Черновцы – Киев
  • 129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг,
  • 149/150 Ворохта – Полтава
  • 135/136 Одесса – Черновцы
  • 143/144 Киев – Ворохта
  • 243/244 Рахов – Киев
  • 357/358 Рахов – Киев
  • 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Спецпоезда в красную зону 5 апреля 2021

  • №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск,
  • 3/4 Ужгород – Запорожье
  • 5/6 Херсон – Ужгород
  • 15/16 Рахов – Харьков
  • 117/118 Киев – Черновцы
  • 133/134 Рахов – Николаев
  • 143/144 Ворохта – Киев.

Железнодорожное сообщение с красной зоной

Укрзализныця Черновицкая область Закарпатская область новости Украины новости Ивано-Франковска красная зона
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