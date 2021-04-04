Укрзализныця опубликовала список поездов в красные зоны: названы даты

Укрзализныця уже продает билеты на пассажирские специальные рейсовые поезда в регионы красной зоны карантина.
Государственное предприятие Укрзализныця 3 апреля открыло продажу билетов на поезда в регионы, которые находятся в красной зоне карантина, и где запрещены железнодорожные перевозки. Речь идет о поездах в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.
Как сообщает пресс-служба УЗ, билеты продаются на поезда, которые будут курсировать с 3 по 5 апреля. Обязательным условием поездки является соблюдение масочного режима. В вагонах проводится дезинфекция до и после выполнения рейса.
Спецпоезда в красную зону 3 апреля 2021
- поезд №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск
- 3/4 Ужгород – Запорожье
- 5/6 Херсон – Ужгород
- 7/8 Киев – Черновцы и обратно
- 13/14 Киев – Солотвино и обратно
- 15/16 Рахов – Харьков
- 17/18 Харьков – Ужгород
- 25/26 Одесса – Рахов
- 29/30 Киев – Ужгород
- 45/46 Лисичанск – Ужгород
- 81/82 Киев – Ужгород и обратно
- 107/108 Одесса – Ужгород и обратно
- 129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск
- 149/150 Полтава – Ворохта,
- 133/134 Николаев – Рахов и обратно
- 135/136 Черновцы – Одесса
- 143/144 Ворохта – Киев
- 243/244 Киев – Рахов
- 357/358 Киев – Рахов и обратно
- 749/750 Киев – Ивано-Франковск и обратно.
Спецпоезда в красную зону 4 апреля 2021
- №1/2 Ивано-Франковск–Константиновка,
- 3/4 Запорожье – Ужгород
- 5/6 Ужгород – Херсон
- 7/8 Черновцы – Киев
- 13/14 Солотвино – Киев
- 15/16 Харьков – Рахов
- 17/18 Ужгород – Харьков
- 25/26 Рахов – Одесса
- 29/30 Ужгород – Киев
- 45/46 Лисичанск – Ужгород
- 81/82 Ужгород – Киев
- 107/108 Ужгород – Одесса
- 117/118 Черновцы – Киев
- 129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг,
- 149/150 Ворохта – Полтава
- 135/136 Одесса – Черновцы
- 143/144 Киев – Ворохта
- 243/244 Рахов – Киев
- 357/358 Рахов – Киев
- 749/750 Ивано-Франковск – Киев.
Спецпоезда в красную зону 5 апреля 2021
- №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск,
- 3/4 Ужгород – Запорожье
- 5/6 Херсон – Ужгород
- 15/16 Рахов – Харьков
- 117/118 Киев – Черновцы
- 133/134 Рахов – Николаев
- 143/144 Ворохта – Киев.
Железнодорожное сообщение с красной зоной
- В УЗ 23 марта сообщали, что несмотря на попадание Киева, Киевской, Одесской и Сумской областей в красную зону карантинных ограничений, пассажирам не будет запрещено осуществлять высадку и посадку в этих городах. Однако железнодорожное движение ограничено с Ивано-Франковской, Житомирской, Черновицкой и Закарпатской областями. В данные регионы должны быть запущены специальные поезда.
- 27 марта в Укрзализныце заявили, что запрет на железнодорожное сообщение с Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областями продлится до 6 апреля.
Автор: Андрей Ганжа