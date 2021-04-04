Укрзализныця опубликовала список поездов в красные зоны: названы даты

Спецрейсы в регионы красной зоны будут ходить с 3 по 5 апреля / УНИАН

Государственное предприятие Укрзализныця 3 апреля открыло продажу билетов на поезда в регионы, которые находятся в красной зоне карантина, и где запрещены железнодорожные перевозки. Речь идет о поездах в Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.

Как сообщает пресс-служба УЗ, билеты продаются на поезда, которые будут курсировать с 3 по 5 апреля. Обязательным условием поездки является соблюдение масочного режима. В вагонах проводится дезинфекция до и после выполнения рейса.

Спецпоезда в красную зону 3 апреля 2021

поезд №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск

3/4 Ужгород – Запорожье

5/6 Херсон – Ужгород

7/8 Киев – Черновцы и обратно

13/14 Киев – Солотвино и обратно

15/16 Рахов – Харьков

17/18 Харьков – Ужгород

25/26 Одесса – Рахов

29/30 Киев – Ужгород

45/46 Лисичанск – Ужгород

81/82 Киев – Ужгород и обратно

107/108 Одесса – Ужгород и обратно

129/130 Кременчуг – Ивано-Франковск

149/150 Полтава – Ворохта,

133/134 Николаев – Рахов и обратно

135/136 Черновцы – Одесса

143/144 Ворохта – Киев

243/244 Киев – Рахов

357/358 Киев – Рахов и обратно

749/750 Киев – Ивано-Франковск и обратно.

Спецпоезда в красную зону 4 апреля 2021

№1/2 Ивано-Франковск–Константиновка,

3/4 Запорожье – Ужгород

5/6 Ужгород – Херсон

7/8 Черновцы – Киев

13/14 Солотвино – Киев

15/16 Харьков – Рахов

17/18 Ужгород – Харьков

25/26 Рахов – Одесса

29/30 Ужгород – Киев

45/46 Лисичанск – Ужгород

81/82 Ужгород – Киев

107/108 Ужгород – Одесса

117/118 Черновцы – Киев

129/130 Ивано-Франковск – Кременчуг,

149/150 Ворохта – Полтава

135/136 Одесса – Черновцы

143/144 Киев – Ворохта

243/244 Рахов – Киев

357/358 Рахов – Киев

749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Спецпоезда в красную зону 5 апреля 2021

№1/2 Константиновка – Ивано-Франковск,

3/4 Ужгород – Запорожье

5/6 Херсон – Ужгород

15/16 Рахов – Харьков

117/118 Киев – Черновцы

133/134 Рахов – Николаев

143/144 Ворохта – Киев.

Железнодорожное сообщение с красной зоной