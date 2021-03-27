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Помер відомий український мовознавець Іван Ющук

27 березня 2021, 12:30

Іван Ющук став автором 20 підручників з української мови для середніх і вищих шкіл.

Іван Ющук
Іван Ющук помер / facebook.com/myhajlo.kublij

На 89-му році життя помер відомий український мовознавець, літературознавець, перекладач, громадський діяч, автор 20 підручників з української мови для середніх і вищих шкіл Іван Ющук.

"Сьогодні вранці не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову та українську державу. Завжди пам'ятатимемо", - повідомив у суботу, 27 березня, в соціальній мережі Facebook його онук Михайло Кублій.

Причина смерті Ющука поки невідома.

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Іван Ющук був професором (1992), завідувачем кафедри слов'янської філології та загального мовознавства Київського міжнародного університету, заслуженим діячем науки і техніки України (1993), відмінником освіти України, членом Національної спілки письменників України, членом центрального правління та центральної ради Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка, лауреатом Всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка (2014) та премії імені Дмитра Нітченка (2016).

Він перекладав твори сербських, хорватських, словенських, лужицьких письменників, зокрема: Іво Андрича, Івана Цанкара, Доманович, Сремац, Меша Селімовича та інших.

Ющук також досліджував Голодомор-геноцид українців 1932-1933 років.

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