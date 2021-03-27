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Умер известный украинский языковед Иван Ющук

27 марта 2021, 12:30
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Иван Ющук стал автором 20 учебников по украинскому языку для средних и высших школ.

Иван Ющук
Иван Ющук умер / facebook.com/myhajlo.kublij

На 89-м году жизни скончался известный украинский языковед, литературовед, переводчик, общественный деятель, автор 20 учебников по украинскому языку для средних и высших школ Иван Ющук.

"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское государство. Всегда будем помнить", - сообщил в субботу, 27 марта, в социальной сети Facebook его внук Михаил Кублий.

Причина смерти Ющука пока неизвестна.

Иван Ющук был профессором (1992), заведующим кафедрой славянской филологии и общего языкознания Киевского международного университета, заслуженным деятелем науки и техники Украины (1993), отличником образования Украины, членом Национального союза писателей Украины, членом центрального правления и центрального совета Всеукраинского общества "Просвита" имени Тараса Шевченко, лауреатом Всеукраинской премии имени Бориса Гринченко, Всеукраинской премии имени Ивана Огиенко (2014) и премии имени Дмитрия Нитченко (2016).

Он переводил произведения сербских, хорватских, словенских, лужицких писателей, в частности: Иво Андрича, Ивана Цанкара, Доманович, Сремац, Меша Селимовича и других.

Ющук также исследовал Голодомор-геноцид украинский 1932-1933 годов.

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украинский язык
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