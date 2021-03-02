Умер известный украинский актер, который снимался в сериале Сваты

Иван Марченко боролся с болезнью. За два дня до смерти ему исполнилось 44 года.
Умер известный украинский актер Иван Марченко. О смерти артиста в Facebook сообщила пресс-служба студии дубляжа LeDoyen Studio, где он работал.
"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", - сказано в сообщении.
Артист умер 1 марта, за два дня до смерти ему исполнилось 44 года.
Иван Марченко был актёром Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Известен своими ролями в таких проектах, как Ментовские войны. Одесса, Сваты-6, Родные люди и др.
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Автор: Адриана Бубновская