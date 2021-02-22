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В России от рака умер звезда Улицы разбитых фонарей

22 февраля 2021, 19:07

Российский и советский актер Александр Жданов умер в 70 лет.

Александр Жданов
Александр Жданов / facebook.com/theatrenaliteinom

Советский и российский актер фильмов и сериалов Александр Жжданов умер от тяжелого и неизлечимого заболевания.

Как сообщили в Facebook представители театра "На Литейном", где Жданов работал почти 45 лет, он умер после продолжительной борьбы с оноклогией.

"В январе 2021 мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отпраздновать творческий юбилей - 45 лет служения на этой сцене. Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, театр светился его улыбкой", - говорится в сообщении.

В театре Жданова называют "чуткий актер" и "замечательный рассказчик", "мудрый товарищ по сцене".

"От него шла невероятная энергия любви к жизни, радость созидания. Это был устойчивый человек. Даже во время длительной болезни он не опускал рук, участвовал во всех событиях театра и всегда верил в лучшее", - пишут в пресс-службе.

Также актер сыграл более 40 театральных ролей, в частности, в Собачьем сердце, Барышне-крестьянке и Скупом.

О времени и месте прощания с Александром Михайловичем Ждановым будет объявлено дополнительно.

Как ранее сообщал Главред, в России умерла Екатерина Градова сыгравшая радистку Кэт в 17 мгновениях весны.

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