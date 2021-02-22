Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны

В России умерла советская и российская актриса, бывшая жена Андрея Миронова Екатерина Градова.
В России умерла актриса Екатерина Градова, наиболее известная по советскому фильму 17 мгновений весны.
Первым о смерти российской и советской актрисы сообщил Андрей Малахов в своем Twitter.
Смерть Екатерины Градовой подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов, пишет ТАСС.
Екатерина Градова - биография
Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Ее отец известный архитектор Георгий Градовой умер при попытке подняться на Памир. Мать Градовой была актрисой Театра имени Гоголя Раиса Градова. Это повлияло на дальнейшую жизнь девушки.
Екатерина Градова поступила в Московский институт иностранных языков, также училась в Школе-студии МХАТ.
В 1969 году, на 4 курсе Школы-студии МХАТ она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра имени Маяковского.
Она начала играть в Московском академическом театре сатиры.
Екатерина Градова - семья
Градова Была замужем дважды. Первый муж - Андрей Миронов. У них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.
Второй муж - Игорь Тимофеев, бывший физик-ядерщик, занимался информационными технологиями. Они усыновили приемного сына - Алексея Суховеркова в 1992 году.
Екатерина Градова - фильмография
Градова стала известной после того, как в 1973 году на экраны вышел фильм Семнадцать мгновений весны, в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме Место встречи изменить нельзя Градова исполнила роль мошенницы Светланы Волокушиной.
- 1967 Осенние свадьбы - Марина
- 1973 Семнадцать мгновений весны - Катя Козлова (Кэтрин Кин)
- 1976 Рождение - Ксения
- 1979 Место встречи изменить нельзя - Светлана Петровна Волокушина