Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из фильма 17 мгновений весны

Екатерина Градова / кадр из фильма 17 мгновений весны

В России умерла актриса Екатерина Градова, наиболее известная по советскому фильму 17 мгновений весны.

Первым о смерти российской и советской актрисы сообщил Андрей Малахов в своем Twitter.

Смерть Екатерины Градовой подтвердил директор гильдии актеров Союза кинематографистов, пишет ТАСС.

Екатерина Градова - биография

Екатерина Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. Ее отец известный архитектор Георгий Градовой умер при попытке подняться на Памир. Мать Градовой была актрисой Театра имени Гоголя Раиса Градова. Это повлияло на дальнейшую жизнь девушки.

Екатерина Градова поступила в Московский институт иностранных языков, также училась в Школе-студии МХАТ.

В 1969 году, на 4 курсе Школы-студии МХАТ она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле "Таланты и поклонники" Московского академического театра имени Маяковского.

Она начала играть в Московском академическом театре сатиры.

Екатерина Градова - семья

Градова Была замужем дважды. Первый муж - Андрей Миронов. У них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

Второй муж - Игорь Тимофеев, бывший физик-ядерщик, занимался информационными технологиями. Они усыновили приемного сына - Алексея Суховеркова в 1992 году.

Екатерина Градова - фильмография

Градова стала известной после того, как в 1973 году на экраны вышел фильм Семнадцать мгновений весны, в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме Место встречи изменить нельзя Градова исполнила роль мошенницы Светланы Волокушиной.