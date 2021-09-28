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В авто дитина, що вмирає: в Одесі копи врятували хлопчика, який задихався, домчавши до лікарні

28 вересня 2021, 10:57

Дитину везли в лікарню після того, як у неї почалися проблеми з диханням, і вона просто задихалася.

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Дитину в Одесі врятували завдяки патрульним поліцейським / скріншот

В Одесі патрульні поліцейські врятували життя трирічного хлопчика Діми, який перебував без свідомості, супроводивши авто батьків, в якому він перебував, в лікарню.

Батьки малюка вирішили терміново відвезти його в лікарню після того, як у нього почалися проблеми з диханням, і він просто задихався. Батько хлопчика не зміг оперативно дістатися до медичного закладу, потрапивши в пробку на дорозі, повідомляє ТСН.

Тоді він помітив патрульне авто поліції і кинувся до правоохоронців з проханням про допомогу.

Копи "розчистили" дорогу перед автомобілем з непритомною дитиною і допомогли йому вчасно доїхати до лікарні. Там один з поліцейських підхопив хлопчика на руки і доставив його в реанімацію, де медики надали дитині необхідну допомогу.

Через кілька хвилин медики реанімували хлопчика. За їхніми словами, відлік йшов на хвилини: патрульні врятували йому життя. "Стан був дійсно важкий. Йому була терміново потрібна допомога. Він потребував термінової госпіталізації", - говорить керівник реанімаційного відділення Володимир Босенко.

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Батько дитини розповідає: "Я кричав у паніці. Кажу: "Допоможіть, у мене дитина вмирає в машині. Супроводьте нас до лікарні".

Мама маленького Діми додала: "Дитина вмирала на руках. Виїхавши на Балківську, не було можливості проїхати. Ми сигналили і кричали з вікна. Просили, щоб пропустили, бо дитина переставала дихати в машині".

Батьки кажуть, що у дитини різко підскочила температура і вона почала задихатися. Саме тому вони не стали чекати швидку.

Додамо, що в лікарні Діма буде кілька днів — поки медики не з'ясують причини його недуги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Миколаєві в одній зі шкіл сталося жорстоке побиття учня. Постраждалим виявився 12-річний школяр.

З важкими травмами живота він потрапив до лікарні, повідомляє відділ комунікації Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

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