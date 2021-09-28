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Умирающий ребенок в авто: в Одессе копы спасли задыхавшегося мальчика, домчавшись до больницы

28 сентября 2021, 10:57
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Ребенка везли в больницу после того, как у него начались проблемы с дыханием, и он попросту задыхался.

Ребенка в Одессе спасли благодаря патрульным полицейским / Скриншот

В Одессе патрульные полицейские спасли жизнь находившегося без сознания трехлетнего мальчика Димы, сопроводив авто родителей, в котором он находился, в больницу.

Родители малыша решили срочно отвезти его в больницу после того, как у него начались проблемы с дыханием, и он попросту задыхался. Отец мальчика не смог оперативно добраться до медицинского учреждения, попав в пробку на дороге, сообщает ТСН.

Тогда он заметил патрульное авто полиции и бросился к правоохранителям с просьбой о помощи.

Копы "расчистили" дорогу перед автомобилем с теряющим сознание ребенком и помогли ему вовремя доехать до больницы. Там один из полицейских подхватил мальчика на руки и доставил его в реанимацию, где медики оказали ребенку необходимую помощь.

Через несколько минут медики реанимировали мальчика. По их словам, отсчет шел на минуты: патрульные спасли ему жизнь. "Состояние было действительно тяжелое. Ему была срочно нужна помощь. Он нуждался в срочной госпитализации", — говорит руководитель реанимационного отделения Владимир Босенко.

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Отец ребенка рассказывает: "Я кричал в панике. Говорю: "Помогите, у меня ребенок умирает в машине. Сопроводите нас в больницу".

Мама маленького Димы добавила: "Ребенок умирал на руках. Выехав на Балковскую, не было возможности проехать. Мы сигналили и кричали из окна. Просили, чтобы пропустили, потому что ребенок переставал дышать в машине".

Родители говорят, что у ребенка резко подскочила температура и он начал задыхаться. Именно поэтому они не стали ждать скорую.

Добавим, что в больнице Дима будет несколько дней — пока медики не выяснят причины его недуга.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве в одной из школ произошло жестокое избиение учащегося. Пострадавшим оказался 12-летний школьник.

С тяжелыми травмами живота он попал в больницу, сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

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