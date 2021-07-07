Впала з батута і зламала обидва передпліччя: у Чернівцях дівчинка з необережності отримала травму

У Чернівцях 10-річна дівчинка впала з батута і отримала серйозну травму / Фото pixaby

У Чернівцях 10-річна дівчинка впала з батута і отримала серйозну травму – перелом обох передпліч. Дитина перебуває в лікарні. Правоохоронці закрили кримінальну справу за фактом відсутності мотиву злочину, тому що батьки дівчинки повідомили, що дитина травмувалася з необережності.

Як повідомляє місцеве видання Молодий буковинець з посиланням на Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області, інцидент трапився 5 липня в торгівельному центрі Гравітон. Дівчинка впала з батута і зламала обидва передпліччя. У дитини зафіксовано закриті переломи. Медичні працівники повідомили про інцидент до поліції.

Правоохоронці прийняли рішення закрити кримінальну справу, тому що батьки дитини сказали, що дівчинка отримала травму через власну необережність. При цьому у батьків немає претензій до адміністрації торгівельного центру, де травмувалася дитина.

Як повідомляв Главред, 30 травня в російському місті Барнаул перекинувся батут, в результаті чого дві маленькі дівчинки з висоти впали на територію трамвайного депо і отримали переломи і черепно-мозкові травми. Дітей госпіталізували.

У результаті надзвичайної події було відкрито кримінальну справу про недбалість і надання небезпечних послуг. Власника батута, та жінку, яка надавала послугу стрибків, затримали. Підприємниці пред'явили звинувачення і відправили її під домашній арешт.