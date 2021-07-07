Упала с батута и сломала оба предплечья: в Черновцах девочка по неосторожности получила травму

В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и получила серьезную травму / Фото pixaby

В Черновцах 10-летняя девочка упала с батута и получила серьезную травму – перелом обоих предплечий. Ребенок находится в больнице. Правоохранители закрыли уголовное дело по факту отсутствия мотива преступления, так как родители девочки сообщили, что ребенок травмировался по неосторожности.

Как сообщает местное издание Молодой буковинец со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Черновицкой области, инцидент случился 5 июля в торговом центре Гравитон. Девочка упала с батута и сломала оба предплечья. У ребенка зафиксированы закрытые переломы. Медицинские работники сообщили об инциденте в полицию.

Правоохранители приняли решение закрыть уголовное дело, так как родители ребенка сказали, что девочка получила травму по причине собственной неосторожности. При этом у родителей нет претензий к администрации торгового центра, где травмировался ребенок.

Как сообщал Главред, 30 мая в российском городе Барнаул опрокинулся батут, в результате чего две маленькие девочки с высоты упали на территорию трамвайного депо и получили переломы и черепно-мозговые травмы. Детей госпитализировали.

В результате чрезвычайного происшествия было открыто уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг. Владельца батута, и женщину, предоставлявшую услугу прыжков, задержали. Предпринимательнице предъявили обвинения и поместили ее под домашний арест.