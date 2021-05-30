Все в крови: в Барнауле надувной батут взлетел в воздух и лопнул, пострадали дети

В Барнауле надувной батут с детьми взлетел в воздух / Фото pixaby

В российском Барнауле произошло ЧП. Двое детей получили серьезные травмы из-за лопнувшего надувного батута. Оба ребёнка госпитализированы.

Аттракцион развернули рядом с торговым центром в Барнауле. В какой-то момент он буквально взлетел в воздух. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, батут то ли лопнул, то оторвался от строп, которыми он был закреплён. Двое детей слетели с аттракциона. Как пишут российские СМИ, причина ЧП — вырванный из батута шланг.

В результате происшествия две девочки получили травмы после падения с высоты. Со слов очевидцев, одна из них была вся в крови. Детей увезла скорая помощь.

В мэрии города сообщили, что состояние пострадавших на батуте девочек оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

Инцидентом займется полиция и Ростехнадзор, будут устанавливаться все причины проишествия. На месте работают сотрудники МЧС, которые разрезали и убрали вышедший из строя аттракцион.

Также на видео попал момент, когда крепления батута лопнули. Аттракцион поднялся на несколько метров в воздух вместе с детьми.

Как сообщал Главред, летом 2019 года в Долгинцевском районе Кривого Рога во время сильного порыва ветер оторвал от земли и покатил надувную горку, на которой в этот момент играли дети.

Удержать гигантский батут пытались взрослые, которые в этот момент находились рядом.

Очевидцы рассказывают, что люди пытались руками остановить горку и вытащить детей. В результате инцидента пострадали двое взрослых – мама и бабушка находившихся на батуте детей. Женщины получили травмы во время попыток остановить горку и помочь попавшим в ловушку детям. Одну из них госпитализировали.