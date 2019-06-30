В Кривом Роге ветром перевернуло надувной батут с детьми

Дети перевернулись вместе с батутом / Фото: Первый криворожский

В Долгинцевском районе Кривого Рога во время сильного порыва ветер оторвал от земли и покатил надувную горку, на которой в этот момент играли дети.

Как сообщает Первый криворожский, удержать гигантский батут пытались взрослые, которые в этот момент находились рядом.

Очевидцы рассказывают, что люди пытались руками остановить горку и вытащить детей. В результате инцидента пострадали двое взрослых – мама и бабушка находившихся на батуте детей. Женщины получили травмы во время попыток остановить горку и помочь попавшим в ловушку детям. Одну из них госпитализировали.

В момент инцидента на горке играло пятеро детей. Они упали и были накрыты перевернувшимся надувным батутом. Все пятеро малышей получили ушибы и ссадины, а также испугались.

Очевидцы уверяют, что на место инцидента вызвали правоохранителей, однако стражи порядка так и не приехали. Пострадавшие написали заявление в отделении полиции.

Напомним, в Киеве с крыши нового торгово-развлекательного центра Смарт Плаза на проспекте Победы сдуло несколько фрагментов крыши.