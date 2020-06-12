Пропали дети: ЧП в санатории под Киевом

Тайный агент - Николетта Бокшан / Пресс-служба

Санаторий и летний лагерь - хорошая возможность ребенку отдохнуть и оздоровиться. Именно с такой целью родители отдают своих чад в такие заведения. А еще они надеются, что их ребенок будет там под присмотром взрослых и в безопасности. Журналистка программы Тайный агент, которую снимает Новый канал, Николетта Бокшан устроилась на практику в детский санаторий под Киевом, чтобы проверит безопасность санаториев.

"В один из дней я стала свидетелем чрезвычайной ситуации. Представляете, трое детей пропали из санатория! И ни один работник заведения не знал, каким образом это произошло", - рассказывает Ника.

Журналистка рассказывает, что все взрослые разделились на группы и отправились на поиски малых.Читайте также"Начали мне угрожать": журналист Тайного агента сделала откровенное признание

"Я вместе с медицинской работницей Оксаной пошла осматривать задний двор санатория. Мы наткнулись на открытую калитку. Вероятно, что через нее и вышли дети. От Оксаны узнала, что такая ситуация происходит уже не впервые. По ее словам, дети убегают на десять минут и возвращаются. Полицию работники никогда не вызывают. Потому якобы заботятся о репутации детей в школе. Но понятно, что они боятся за свою ответственность за небрежное выполнение обязанностей", - говорит агентка.

Поиски детей продолжались долго. Ника рассказывает, что они шли через лесок более десяти минут.

Дети сбежали из санатория / Пресс-служба

"Мне было немного страшно. Мы пришли к железнодорожному пути. Кстати, за все время я не увидела ни одного охранника. Ведь по словам работницы, он тоже осуществляет надзор за детьми", - признается агентка.

Агентка рассказывает, что ребята таки нашлись. Оказалось, что они бегали через колею за сигаретами.

"Вот, дети свободно могут сбежать из этого санатория в магазин. Страшно, что работники этого заведения безответственно выполняют свои обязанности. А еще не закрывают калитку, зная, что через нее дети постоянно выходят за пределы территории. Да, и об усилении охраны здесь никто не беспокоится!", - говорит Ника.

Новый канала показывает программу Тайный агент по понедельникам в 19:00 каждую неделю.