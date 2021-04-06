Урізати виплати і штрафувати лікарів: в Україні вигадали нову схему лікарняних

Лікарняний лист / idaoffice.org

Якщо Рада схвалить новий закон, який розробили в Міністерстві соцполітики, то в Україні серйозно знизяться розміри виплат за лікарняними. У повному обсязі їх отримуватимуть тільки ті жителі країни, хто має в активі від 20 і більше років робочого стажу, повідомляє портал Обозреватель.

Крім того, в Мінсоцполітики хочуть зобов'язати роботодавців оплачувати перші десять днів хвороби, а видачу грошей жорстко контролювати. Лікарі, які незаконно оформлятимуть лікарняні, потраплять під штрафи.

Фактично такі нововведення призведуть до того, що коштом соціального страхування оплачуватимуть лише серйозні захворювання, пояснює колишній міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Який роботодавець буде терпіти співробітника, який буде хворіти його коштом. Збільшення до 10 днів дуже спірне, я б це не підтримував. Це означає, що лікарняний буде оплачуватися тільки по серйозних випадках. А просте ГРВІ буде оплачувати роботодавець", - сказав політик.

Крім того, виплати за лікарняними планується знизити і жорстко прив'язати до стажу:

50% середньої заробітної плати - якщо є до 5 років стажу (зараз до 3 років);

60% середньої заробітної плати - від 5 до 10 років (зараз від 3 до 5 років);

70% середньої заробітної плати - від 10 до 15 років (зараз від 5 до 8 років);

80% середньої заробітної плати - від 15 до 20 років;

100% середньої заробітної плати - від 20 років (зараз від 8 років).

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