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Встановлено умовний портрет, зріст та вагу: у МВС повідомили про кількох нападників на авто Шефіра

25 вересня 2021, 00:00
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Заступник міністра МВС України розповів, що зловмисник діяв не один, а мав спільників.

замах на шефіра
У МВС повідомили, що у стрілка були спільники / колаж Главред

В рамках розслідування справи по замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, слідство встановило умовний портрет, зріст і вагу стрільця.

Як розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", це спрощує пошук злочинця та його спільників.

"Ми досліджували тисячі телефонних дзвінків, які в момент скоєння злочину, або перед ним перебували у відповідних зонах. Ми розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо умовний портрет, зріст, вагу (стрілка - ред.) та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Це спростить нам пошук правопорушника і його спільників", - заявив Єнін.

читайте такожСвідки-грибники, гільзи і схожість з "справою Окуєвої" : у МВС повідомили деталі замаху на ШефіраЗаступник міністра МВС також зазначив, що автомобіль Сергія Шефіра не був броньованим - кулі легко пройшли через двері автомобіля, без опору, пошкодивши внутрішню обшивку.

"Виключно завдяки якимось щасливим моментам замах не вдалося. Ми розуміємо, що ключовою була зупинка автомобіля і нейтралізація водія...", — заявив Єнін.

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Замах на Сергія Шефіра

Авто помічника Володимира Зеленського обстріляли на виїзді з Києва - на Новообухівській трасі близько десятої години ранку в середу, 22 вересня.

Стрілянина велася в основному в ліву сторону автомобіля Audi а-8, пасажиром якого був перший помічник президента. У результаті обстрілу був поранений водій авто, а сам Шефір не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що при замаху на помічника президента України Сергія Шефіра кілер стріляв по водієві, щоб машина втратила керування і зупинилася. Як заявив радник глави МВС Антона Геращенко, після цього він би вбив усіх, хто знаходився в автомобілі

Автор: Сергій Кущ
viber
Сергій Шефір новини України
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