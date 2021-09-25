Установлен условный портрет, рост и вес: в МВД сообщили о нескольких нападавших на авто Шефира

В МВД сообщили, что у стрелка были сообщники / коллаж Главред

В рамках расследования дела по покушению на жизнь первого помощника президента Украины Сергея Шефира, следствие установило условный портрет, рост и вес стрелка.

Как рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в программе "Свобода слова Савика Шустера", это упрощает поиск преступника и его сообщников.

"Мы исследовали тысячи телефонных звонков, которые в момент совершения преступления, или перед ним находились в соответствующих зонах. Мы понимаем, что преступник был не один. Мы имеем условный портрет, рост, вес (стрелка - ред.) и другие следы, которые мы установили во время следственных действий. Это упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников", — заявил Енин.

Читайте такжеСвидетели-грибники, гильзы и сходство с "делом Окуевой": в МВД сообщили детали покушения на ШефираЗамминистра МВД также отметил, что автомобиль Сергея Шефира не был бронированным - пули легко прошли через двери автомобиля, без сопротивления, повредив внутреннюю обшивку.

"Исключительно благодаря каким-то счастливым моментам покушение не удалось. Мы понимаем, что ключевой была остановка автомобиля и нейтрализация водителя…", — заявил Енин.

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Покушение на Сергея Шефира

Авто помощника Владимира Зеленского обстреляли на выезде из Киева - на Новообуховской трассе около десяти часов утра в среду, 22 сентября.

Стрельба велась в основном в левую сторону автомобиля Audi А-8, пассажиром которого был первый помощник президента. В итоге был ранен водитель авто, а сам Шефир не пострадал.

Ранее мы сообщали, что при покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась. Как говорит советник главы МВД Антона Геращенко, после этого он бы застрелил всех, кто находился в автомобиле