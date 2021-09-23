Жертвой мог оказаться не только Шефир: в МВД объяснили, почему киллер стрелял по водителю авто

Авто Шефира расстрелял киллер / Главред

При покушении на помощника президента Украины Сергея Шефира киллер стрелял по водителю, чтобы машина потеряла управление и остановилась.

Как говорит советник главы МВД Антона Геращенко, после этого он бы дострелил всех, кто находился в автомобиле.

"Задача киллера была изначально стрелять по водителю, чтобы его поразить. В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель получает пулю, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, врезается в дерево и уже дальше киллер может безнаказанно дострелить всех, кто там находится", - сказал Геращенко в эфире программы Право на власть.

Он пояснил, что именно по этому первые выстрелы пришлись на переднюю часть автомобиля.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко не исключает, что правоохранителям не удастся найти тех, кто совершил покушение на помощника президента Сергея Шефира.

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"В таких случаях делается все возможное, как и в других преступлениях. Естественно, мы не можем говорить, что будет стопроцентный результат, но мы сделаем все возможное (чтобы найти нападавших - ред.)", - сказал Геращенко.

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Покушение на Сергея Шефира - что важно знать

22 сентября около 10:20 утра возле села Лесники в Обуховском районе Киевской области обстреляли из автомата автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Сам Шефир не пострадал.

Его водитель был ранен, но сумел уехать с места обстрела и припарковаться возле магазина АТБ, проехав около 5 км с пробитым в результате обстрела задним колесом.

Сергей Шефир выступил на брифинге МВД, заявив, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, кто обстрелял автомобиль Сергея Шефира. Он сообщил, что вернется в Киев сразу после выступления в ООН и пообещал сильный ответ".

Также президент заявил, что покушение на его первого помощника не повлияет на политику его команды.

Позже Зеленский назвал вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине, но добавил, что не собирается их обвинять до результатов следствия.

Сначала сообщалось, что водитель Шефира ранен тяжело, однако позже стало известно, что его жизнь вне опасности. Ему сделали операцию. Медики отметили, что достали две пути, жизни ничего не угрожает.

Обстрел автомобиля Шефира расследуется как покушение на убийство двух и более лиц (ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранители, покушение могло быть совершено с участием иностранных спецслужб.

Покушение на Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что две рабочие версии покушения на Шефира, с которыми работают правоохранители, — его деятельность как госдеятеля и попытка дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.