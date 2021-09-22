Стали известны подробности о состоянии водителя Сергея Шефира

Автомобиль Шефира / Главред

Руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко раскрыл подробности о состоянии водителя первого помощника президента Украины Сергея Шефира, который получил несколько ранений из-за обстрела автомобиля.

По словам Хоменко, сейчас что пока происходит осмотр места происшествия и идут первоочередные следственные действия.

При это он заявил, что угрозы жизни водителю Сергея Шефира, который был ранен, нет.

"В автомобиль из посадки было осуществлено около 18 выстрелов, в соответствии с осмотром, из автоматического оружия. Сам Сергей Шефир не пострадал, но ранения получил его водитель. Сейчас, по словам медицинских работников, его жизни ничего не угрожает. Уголовное производство расследуется по части 2 статья 115 УК Украины", - заявил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко на месте происшествия.

При этом он заявил, что водитель самостоятельно доехал до места парковки и поставил автомобиль, откуда была вызвана "скорая помощь".

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Ранее сообщали, что водитель в реанимации в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в водителя Сергея Шефира попало три пули.

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Версии покушения на Шефира

Правоохранители рассматривают три версии покушения на жизнь первого помощника президента Украины Владимира Зеленского. Это связывают с его госстатусом и причастностью иностранных спецслужб.

"Три основные версии, которые рассматривает Нацполиция: это - связь с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство государства, и - с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве, в том числе рассматривается версия с участием спецслужб иностранных государств", - рассказали в полиции.

Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Шефир находится в шоковом состоянии. Как полагает сам Шефир, преступники собирались стрелять именно в него, но могли не увидеть, что за рулем – водитель.