"Скорую ловили прямо на дороге": Шефир впервые прокомментировал покушение и назвал вероятный мотив

Сергей Шефир / УНИАН

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир прокомментировал покушение на него.

Как заявил Шефир в ходе брифинга, целью покушения было запугивание властей.

"Мое мнение, покушение было осуществлено с целью запугивания высших эшелонов власти", - сказал Шефир.

По его словам, Владимир Зеленский — "очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь".

"Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает. Дай бог, справимся со всеми этими вещами", — заявил Шефир на брифинге МВД.

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Шефир также заявил, что не понимает причин.

"Мы ехали, вдруг раздались выстрелы. Водитель молодец, мы ускорились немножко. Сразу позвонил в полицию, министру МВД. Правоохранительные органы сработали оперативно. Я остановил прямо на дороге скорую помощь, завернул ее, забрали водителя. Он геройски себя вел", - сказал Шефир.

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Также Шефир рассказал, что конфликтов в команде Зеленского нет.

"Уже слушал несколько версий "идиотских", говорю прямо. Никаких конфликтов нет, все что было сказано - фейк", - сказал Шефир, комментируя версии покушения на него.

Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Шефир находится в шоковом состоянии. Как полагает сам Шефир, преступники собирались стрелять именно в него, но могли не увидеть, что за рулем – водитель.