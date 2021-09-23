Покушение на Шефира и патроны с гильзами: СМИ узнали об "уликах", по которым можно выйти на киллера

Патроны, которыми стреляли в автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, продавались 6 лет назад во Львове.

Как написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, это патроны из ограниченной партии, продававшиеся в магазине в качестве спортивных.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник Бутусову.

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Отмечается, что в Украину завезли только одну партию таких патронов.

"Сами по себе патроны - не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение", - добавил источник.

Бутусов отмечает, что киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, но они оказались очень уж специфическими.

"Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников. Интересный след", - пишет Бутусов.

Отметим, ранее директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко рассказал, что на месте преступления следователи обнаружили два десятка отстрелянных гильз от боеприпасов калибром 7,62 х 39.

"Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем - производства Венгрии, но сам патрон - возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю", — рассказал Шевченко в Facebook.

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При этом он отметил, что эксперты только приступили к подробной баллистической экспертизе, ее результаты будут представлены правоохранителями позднее.

"Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", — добавил глава департамента.

Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.

Сам Шефир рассказал, что целью покушения было запугивание властей.