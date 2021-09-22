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Зеленский назвал свою версию покушения на Шефира

22 сентября 2021, 17:39

К нападению на Шефира, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский о нападении на Шефира / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский связывает покушение на своего помощника Сергея Шефира с изменениями в государстве.

По мнению Зеленского, это одна из версий совершения этого нападения.

"С 2014 года таких шагов в отношении окружения президента не было. То есть, это говорит о реакции на реальные изменения в государстве, то, что мы хотим делать, и даже то, что еще не удалось. То есть это направление - оно было выбрано правильно", - сказал Зеленский, передает телеканал Дом.

Глава государства добавил, что к этому нападению, вероятно, могут быть причастны группы, которые ранее контролировали процессы в Украине.

"Это говорит о том, что если раньше все контролировалось разными группами, то сегодня из рук это идет. Поэтому, я считаю это одной из вероятных версий произошедшего",- добавил президент.

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Покушение на Сергея Шефира

В среду утром, 22 сентября, неподалеку от села Лесники в Киево-Святошинском районе Киевской области случилось покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате инцидента пострадал водитель чиновника, который получил тяжелое ранение. С Сергеем Шефиром все в порядке.

В МВД заявили, что инцидент случился около 10 часов утра. Во время обстрела в сторону автомобиля Шефира попало более десяти пуль. Правоохранители объявили спецоперацию, направленную на поиск преступников.

  • Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира
    Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира Главред
  • Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира
    Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира Главред
  • Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира
    Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира Главред
  • Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира
    Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира Главред
  • Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира
    Место покушение на первого помощника Зеленского Сергея Шефира Главред

Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия сказал, что Шефир находится в шоковом состоянии. Как полагает сам Шефир, преступники собирались стрелять именно в него, но могли не увидеть, что за рулем – водитель.

viber
Владимир Зеленский Сергей Шефир
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