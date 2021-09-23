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Более сотни Нацгвардейцев и осмотр каждого авто: эксклюзивные кадры с места покушения на Шефира

23 сентября 2021, 18:31

Бойцы Национальной гвардии отправились на поиски при полном снаряжении.

  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред
  • Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира
    Нацгвардию привлекли для поисков киллера Сергея Шефира Главред

Правоохранители до сих пор ищут киллера, который 22 сентября обстрелял авто первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира.

Как рассказали источники Главреду, к поискам привлекли уже более сотни Нацгвардейцев. Кроме того, правоохранители осматривают каждое авто при въезде в Лесники и Ходосеевку.

"В лесополосе в 10 километрах от Лесников под Киевом до сих пор работают несколько спецподразделений Национальной гвардии", - сообщили Главреду.

Кроме того, спецподразделения разделились на несколько поисковых групп. В каждой из них будет работать один криминалист.

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Бойцы Национальной гвардии отправились на поиски при полном снаряжении. У каждого из них есть автомат, поскольку до сих пор неизвестно, где находятся нападавшие.

Покушение на Сергея Шефира - что важно знать

22 сентября около 10:20 утра возле села Лесники в Обуховском районе Киевской области обстреляли из автомата автомобиль первого помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира. Сам Шефир не пострадал.

Его водитель был ранен, но сумел уехать с места обстрела и припарковаться возле магазина АТБ, проехав около 5 км с пробитым в результате обстрела задним колесом.

Сергей Шефир выступил на брифинге МВД, заявив, что покушение на него было совершено с целью запугивания высшего эшелона власти в стране.

Реакция Владимира Зеленского на обстрел авто Сергея Шефира

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, кто обстрелял автомобиль Сергея Шефира. Он сообщил, что вернется в Киев сразу после выступления в ООН и пообещал сильный ответ".

Также президент заявил, что покушение на его первого помощника не повлияет на политику его команды.

Позже Зеленский назвал вероятной версией покушения на Шефира реакцию различных политико-финансовых групп на ограничение их влияния в Украине, но добавил, что не собирается их обвинять до результатов следствия.

Состояние водителя Сергея Шефира

Сначала сообщалось, что водитель Шефира ранен тяжело, однако позже стало известно, что его жизнь вне опасности. Ему сделали операцию. Медики отметили, что достали две пути, жизни ничего не угрожает.

Что говорят в полиции

Обстрел автомобиля Шефира расследуется как покушение на убийство двух и более лиц (ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Согласно одной из версий, которую рассматривают правоохранители, покушение могло быть совершено с участием иностранных спецслужб.

Покушение на Сергея Шефира будет расследоваться несколькими правоохранительными органами, для взаимодействия между которыми будет создана совместная следственная группа.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что две рабочие версии покушения на Шефира, с которыми работают правоохранители, — его деятельность как госдеятеля и попытка дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

viber
Сергей Шефир
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