Відкриття авіарейсів з Мінська до Криму: у Білорусі назвали умову і заговорили про санкції

Володимир Макей прокоментував ймовірність відкриття рейсів до Криму / casino.by

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей прокоментував ймовірність відкриття прямого авіаційного сполучення між Мінськом і захопленим РФ Кримом.

В інтерв'ю rt.com він підкреслив, що рішення буде прийматися з урахуванням економічної складової.

"Якщо це буде вигідно, скажімо так, для суспільства, для країни, для держави, то, я думаю, рішення відповідне буде прийнято", - зазначив глава МЗС Білорусі.

Водночас він звернув увагу на те, що відкриття авіасполучення з Кримом призведе до нових санкцій проти Білорусі.

"Але в даній ситуації ми повинні враховувати і деякі інші аспекти, пов'язані з можливими санкціями, які можуть бути введені по відношенню до Білорусі. (...) Я ще раз кажу, що якщо з точки зору економічної це буде вигідно, то я думаю, що рішення відповідне може бути прийнято", - додав Макей.

Реклама

Нагадаємо, раніше перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова заявила про те, що Україна введе санкції у разі, якщо Білорусь відкриє авіасполучення із захопленим РФ Кримом.

читайте такожМінськ насолив Києву: радить не використовувати повітряний простір України

Україна діятиме миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією.

Як відомо, Білорусь має намір звернутися до Ради ІКАО для оцінки правомірності дій України та інших держав, які встановили заборони і обмеження на використання свого повітряного простору.