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Открытие авиарейсов из Минска в Крым: в Беларуси назвали условие и заговорили о санкциях

12 июля 2021, 10:59
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Открытие авиасообщения с Крымом приведет к новым санкциям против Беларуси, говорит Владимир Макей.

Белавиа, самолет
Владимир Макей прокомментировал вероятность открытия рейсов в Крым / casino.by

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прокомментировал вероятность открытия прямого авиационного сообщения между Минском и захваченным РФ Крымом.

В интервью rt.com он подчеркнул, что решение будет приниматься с учетом экономической составляющей.

"Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято", - отметил глава МИД Беларуси.

В то же время он обратил внимание на то, что открытие авиасообщения с Крымом приведет к новым санкциям против Беларуси.

"Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями, которые могут быть введены по отношению к Беларуси. (...) Я ещё раз говорю, что если с точки зрения экономической это будет выгодно, то я думаю, что решение соответствующее может быть принято", - добавил Макей.

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Напомним, ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о том, что Украина введет санкции в случае, если Беларусь откроет авиасообщение с захваченным РФ Крымом.

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Украина будет действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией.

Как известно, Беларусь пригрозила обратиться в Совет ИКАО для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства.

Макей новости Украины новости Крыма новости Беларуси
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