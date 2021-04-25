У Британії попередили Україну про пастку РФ з відведенням військ

Все більше військ РФ постійно знаходяться в межах досяжності України, говорить Тімоті Еш.
Незважаючи на оголошене РФ відведення сил від кордонів України, в Крим і в регіон по-тихому передислокується велика кількість російських військ, заявив британський експерт з питань України Тімоті Еш.
Він підкреслив, що все більше військ РФ постійно знаходяться в межах досяжності України, пише НВ.
Експерт переконаний в тому, що в поточних військових умовах Росія все ще володіє перевагою, і набагато більш здатна зараз в дуже короткі терміни перейти в режим вторгнення.
У той же час він вважає, що Україні не варто розслаблятися через оголошення відведення військ РФ від її кордонів і запропонував згадати події 2008 року, коли Росія атакувала Грузію.
"Згадайте Кавказ 2008 року і російські військові навчання на Південному Кавказі. Російські згортання цих навчань виявилися найнебезпечнішим моментом, так як війська були перенаправлені атакувати Грузію. Як попередив мене один російський військовий спостерігач, в той час як багато війська знаходяться в русі, ситуація є найбільш небезпечною, оскільки такі, здавалося б, нешкідливі дії можуть маскувати вельми зловмисні починання", - додав Тімоті Еш.
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Відведення військ РФ від кордонів України:
- Росія заявила про завершення навчань в тимчасово окупованому Криму і повернення військ в пункти постійної дислокації.
- В окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ в ході раптових перевірок Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку, в рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".
- Раніше РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку.
- У Пентагоні заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.